Игорь Шестёркин вышел на пятое место среди голкиперов «Рейнджерс» по матчам с 40+ сейвами

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава Сенаторз». «Рейнджерс» обыграли соперника со счётом 2:1.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин 40 сейвов при 41 броске. Как сообщает TSN StatsCentre, Шестёркин вышел на пятое место среди голкиперов «Рейнджерс» по количеству матчей с 40+ сейвами. У россиянина это 15-й такой матч в карьере.

Больше Игоря в истории клуба таких игр имеют: Джон Ванбисбрук (21), Майк Рихтер (23), Хенрик Лундквист (37) и Гамп Уорсли (55).