Игорь Шестёркин вышел на пятое место среди голкиперов «Рейнджерс» по матчам с 40+ сейвами
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава Сенаторз». «Рейнджерс» обыграли соперника со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Панарин (Лафреньер) – 03:03 2:0 Лафреньер – 42:56 (pp) 2:1 Годетт (Ткачук, Шабо) – 52:28
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин 40 сейвов при 41 броске. Как сообщает TSN StatsCentre, Шестёркин вышел на пятое место среди голкиперов «Рейнджерс» по количеству матчей с 40+ сейвами. У россиянина это 15-й такой матч в карьере.
Больше Игоря в истории клуба таких игр имеют: Джон Ванбисбрук (21), Майк Рихтер (23), Хенрик Лундквист (37) и Гамп Уорсли (55).
Комментарии
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