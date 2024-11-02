«Амур» в первом дальневосточном дерби сезона разгромно проиграл «Адмиралу»

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» в дальневосточном дерби принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0.

На 54-й секунде перового периода Джек Родевальд с передач Джованни Фьоре и Дмитрия Завгороднего открыл счёт в игре. На девятой минуте периода Вячеслав Основин с передач Дмитрия Соколова и Ивана Муранова удвоил преимущество гостей. На 19-й минуте периода Джек Родевальд с передач Либора Шулака и Дмитрия Завгороднего сделал счёт 3:0, оформив дубль. За 47 секунд до конца первого периода Дмитрий Соколов с передач Ивана Муранова и Георгия Солянникова довёл счёт до крупного.

В начале второй двадцатиминутки Дмитрий Завгородний с передачи Джованни Фьоре забросил пятую шайбу «Адмирала» в матче.