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Амур — Адмирал, результат матча 2 ноября 2024, счет 0:5, КХЛ 2024-2025

«Амур» в первом дальневосточном дерби сезона разгромно проиграл «Адмиралу»
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В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» в дальневосточном дерби принимал «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Родевальд (Фьоре, Завгородний) – 00:54 (5x5)     0:2 Основин (Соколов, Муранов) – 08:12 (5x5)     0:3 Родевальд (Шулак, Завгородний) – 18:09 (5x4)     0:4 Соколов (Муранов, Солянников) – 19:13 (5x5)     0:5 Завгородний (Фьоре, Родевальд) – 21:21 (5x5)    

На 54-й секунде перового периода Джек Родевальд с передач Джованни Фьоре и Дмитрия Завгороднего открыл счёт в игре. На девятой минуте периода Вячеслав Основин с передач Дмитрия Соколова и Ивана Муранова удвоил преимущество гостей. На 19-й минуте периода Джек Родевальд с передач Либора Шулака и Дмитрия Завгороднего сделал счёт 3:0, оформив дубль. За 47 секунд до конца первого периода Дмитрий Соколов с передач Ивана Муранова и Георгия Солянникова довёл счёт до крупного.

В начале второй двадцатиминутки Дмитрий Завгородний с передачи Джованни Фьоре забросил пятую шайбу «Адмирала» в матче.

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