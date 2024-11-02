«Амур» не забил в пятом матче подряд, установив антирекорд КХЛ
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Хоккейный клуб из Хабаровска «Амур», проиграв «Адмиралу дома со счётом 0:5, установил антирекорд КХЛ, не забросив в пятом матче подряд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Родевальд (Фьоре, Завгородний) – 00:54 (5x5) 0:2 Основин (Соколов, Муранов) – 08:12 (5x5) 0:3 Родевальд (Шулак, Завгородний) – 18:09 (5x4) 0:4 Соколов (Муранов, Солянников) – 19:13 (5x5) 0:5 Завгородний (Фьоре, Родевальд) – 21:21 (5x5)
Напомним, ранее «Амур» проиграл ЦСКА (0:7), «Локомотиву» (0:5), «Северстали» (0:3) и московскому «Динамо» (0:1).
Отметим, что антирекорд «Спартака» по минутам без заброшенных шайб (317 минут и две секунды) пока не побит. Сейчас серия дальневосточного клуба без голов составляет 307 минут и 13 секунд.
Хабаровчане после 22 матчей имеют в активе 12 очков. Подопечные Виктора Костючёнка располагаются на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице Востока. В следующей игре «Амур» примет на своём льду «Авангард» 5 ноября.
Комментарии
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