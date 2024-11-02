Артём Кудашов раскрыл, что сказали ему в «Айлендерс» перед возвращением в Россию

19-летний защитник московского «Динамо» Артём Кудашов раскрыл, что сказали ему в «Нью-Йорк Айлендерс» перед возвращением в Россию. Напомним, игрок обороны работал в тренировочном лагере «островитян» в сентябре.

— Как клуб НХЛ вышел на вас?

— Сразу после окончания прошлого сезона мне написал скаут «Айлендерс», который также вышел в КХЛ на Максима Цыплакова, в этом сезоне начавшего выступать за «Айлендерс». Спросил, могу ли я приехать в сентябре в лагерь? Пришлось отпрашиваться у руководства «Динамо». Огромное спасибо, что отпустили. Наш клуб вник в ситуацию, я же пока не задрафтован, а раз жизнь даёт шанс, за него надо браться.

— Что вам сказали в «Айлендерс» перед возвращением в Россию?

— Сказали, что будут следить за тем, как буду развиваться и играть. Если ты играешь хорошо, то всем нужен, — приводит слова Кудашова сайт «Динамо».