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Артём Кудашов раскрыл, что сказали ему в «Айлендерс» перед возвращением в Россию

Артём Кудашов раскрыл, что сказали ему в «Айлендерс» перед возвращением в Россию
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19-летний защитник московского «Динамо» Артём Кудашов раскрыл, что сказали ему в «Нью-Йорк Айлендерс» перед возвращением в Россию. Напомним, игрок обороны работал в тренировочном лагере «островитян» в сентябре.

— Как клуб НХЛ вышел на вас?
— Сразу после окончания прошлого сезона мне написал скаут «Айлендерс», который также вышел в КХЛ на Максима Цыплакова, в этом сезоне начавшего выступать за «Айлендерс». Спросил, могу ли я приехать в сентябре в лагерь? Пришлось отпрашиваться у руководства «Динамо». Огромное спасибо, что отпустили. Наш клуб вник в ситуацию, я же пока не задрафтован, а раз жизнь даёт шанс, за него надо браться.

— Что вам сказали в «Айлендерс» перед возвращением в Россию?
— Сказали, что будут следить за тем, как буду развиваться и играть. Если ты играешь хорошо, то всем нужен, — приводит слова Кудашова сайт «Динамо».

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