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Заслуженный тренер России раскритиковал руководство «Авангарда» за подписание Прохоркина

Заслуженный тренер России раскритиковал руководство «Авангарда» за подписание Прохоркина
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Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался о возвращении форварда Николая Прохоркина в «Авангард».

«Этим подписанием руководство омичей расписалось в своей полной профессиональной некомпетентности. Как иначе оценить возвращение хоккеиста, от которого полгода назад эти же люди с удовольствием избавились?!

Со всеми этими бесконечными и хаотичными перестановками на всех этажах команды и клуба неудивительно, что после почти трети сезона «Авангард» остаётся внизу таблицы Восточной конференции, не показывая стабильной игры и результатов. Ситуация в Омске очень сложная», – цитирует Канарейкина «Спорт день за днём».

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