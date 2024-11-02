Владимир Плющев оценил проведение Турнира четырёх наций без сборной России

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал проведение Турнира четырёх наций без национальной команды России.

«Я думаю, что такой турнир будет состоятельным даже без нашего участия. Если там будут звёзды НХЛ, то это будет очень интересно. К тому же они будут выступать под своими национальными флагами. Жаль, конечно, что нас там не будет, но что делать. Тем не менее, по крайней мере, для специалистов такие соревнования представляют большой интерес», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США.