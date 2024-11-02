«Я думал о покупке оружия». Защитник «Далласа» Илья Любушкин — о жизни в США

Защитник «Даллас Старз» Илья Любушкин рассказал о жизни в Техасе и высказался о покупке оружия в США.

«Люди здесь очень гостеприимны, и есть значительная русскоязычная община. Всё близко, климат хороший, а цены на бензин намного ниже, чем в Калифорнии.

Я знаю, что в Техасе почти в каждом доме есть оружие. Я думал о покупке оружия, но пока не решил, нужно ли это. В конце концов, оружие — это большая ответственность. Вы должны знать, что с ним делать. Техас кажется более консервативным; люди не слишком ориентируются на чужое мнение. Я вижу меньше пропаганды любого рода. Мне нравятся пейзажи и погода Калифорнии, но я не согласен с некоторыми культурными тенденциями там. Техас в целом намного дешевле», — приводит слова Любушкина RG.