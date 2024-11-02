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И. о. главного тренера «Амура» назвал позитивный момент в поражении 0:5 от «Адмирала»

И. о. главного тренера «Амура» назвал позитивный момент в поражении 0:5 от «Адмирала»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал разгромное поражение от «Адмирала» (0:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Родевальд (Фьоре, Завгородний) – 00:54 (5x5)     0:2 Основин (Соколов, Муранов) – 08:12 (5x5)     0:3 Родевальд (Шулак, Завгородний) – 18:09 (5x4)     0:4 Соколов (Муранов, Солянников) – 19:13 (5x5)     0:5 Завгородний (Фьоре, Родевальд) – 21:21 (5x5)    

«Позитивные моменты? То, что была полная арена, которая гнала нас вперёд и поддерживала.

Ребята не могут забить пять матчей подряд. Работаем над этим – на тренировках получается, а в игре – скованность и сумбур. Не хватает хладнокровных решений, которые помогут забить, что нам сейчас очень нужно. Значит, не сильно агрессивно идём на ворота и закрываем вратаря, мало бросаем. Хотя в этой игре бросили 37 раз, но не забили. Понятно, что бросок броску рознь, но вратарь соперника хорошо сыграл. Будем работать дальше. Звено лидеров провалило игру, кто-то проиграл свой микроматч 0:3, кто-то – 0:4. Это настораживает, потому что они должны забивать, а они пропускают», — цитирует Костючёнка сайт КХЛ.

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