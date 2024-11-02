И. о. главного тренера «Амура» назвал позитивный момент в поражении 0:5 от «Адмирала»

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал разгромное поражение от «Адмирала» (0:5).

«Позитивные моменты? То, что была полная арена, которая гнала нас вперёд и поддерживала.

Ребята не могут забить пять матчей подряд. Работаем над этим – на тренировках получается, а в игре – скованность и сумбур. Не хватает хладнокровных решений, которые помогут забить, что нам сейчас очень нужно. Значит, не сильно агрессивно идём на ворота и закрываем вратаря, мало бросаем. Хотя в этой игре бросили 37 раз, но не забили. Понятно, что бросок броску рознь, но вратарь соперника хорошо сыграл. Будем работать дальше. Звено лидеров провалило игру, кто-то проиграл свой микроматч 0:3, кто-то – 0:4. Это настораживает, потому что они должны забивать, а они пропускают», — цитирует Костючёнка сайт КХЛ.