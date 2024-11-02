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«Счёт однозначно не по игре». Тренер «Адмирала» Тамбиев — о 5:0 с «Амуром»

«Счёт однозначно не по игре». Тренер «Адмирала» Тамбиев — о 5:0 с «Амуром»
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил победный матч с «Амуром» (5:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 5
Адмирал
Владивосток
0:1 Родевальд (Фьоре, Завгородний) – 00:54 (5x5)     0:2 Основин (Соколов, Муранов) – 08:12 (5x5)     0:3 Родевальд (Шулак, Завгородний) – 18:09 (5x4)     0:4 Соколов (Муранов, Солянников) – 19:13 (5x5)     0:5 Завгородний (Фьоре, Родевальд) – 21:21 (5x5)    

«Хорошо подготовились к игре, мощно отыграли первый период, реализовали свои моменты. Потом играли по счёту, действовали солидно, не позволив многого сопернику. Не так легко, когда ты ведёшь после первого периода с таким преимуществом, сыграть по счёту – хочется забивать ещё и ещё, но важно было сыграть солидно.

Ситуация в «Амуре»? Не вдаюсь в детали, что происходит в других клубах, меня интересует только «Адмирал». Но счёт однозначно не по игре. Видно, что у «Амура» бьётся сердце, команда играет. Им важно переломить этот психологический момент. Нам было нелегко – соперник много атаковал, бросал и временами выглядел очень прилично», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.

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