«Счёт однозначно не по игре». Тренер «Адмирала» Тамбиев — о 5:0 с «Амуром»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев оценил победный матч с «Амуром» (5:0).

«Хорошо подготовились к игре, мощно отыграли первый период, реализовали свои моменты. Потом играли по счёту, действовали солидно, не позволив многого сопернику. Не так легко, когда ты ведёшь после первого периода с таким преимуществом, сыграть по счёту – хочется забивать ещё и ещё, но важно было сыграть солидно.

Ситуация в «Амуре»? Не вдаюсь в детали, что происходит в других клубах, меня интересует только «Адмирал». Но счёт однозначно не по игре. Видно, что у «Амура» бьётся сердце, команда играет. Им важно переломить этот психологический момент. Нам было нелегко – соперник много атаковал, бросал и временами выглядел очень прилично», — приводит слова Тамбиева сайт КХЛ.