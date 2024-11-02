«Спартак» обменял права на Матвея Заседу в «Авангард»

Хоккейный клуб «Спартак» обменял права на нападающего Матвея Заседу в «Авангард». В результате обмена у омичей есть спортивные права на форварда Глеба Трикозова и защитника Владислава Ухмылова. Об этом сообщила пресс-служба омского клуба.

25-летний Заседа провёл в «Спартаке» три сезона. В текущем чемпионате он не выходил на лёд в составе московской команды. Ранее он также играл в «Амуре», один сезон провёл в «Авангарде». 7 декабря 2023 года Матвей последний раз выходил на лёд в КХЛ, в ВХЛ за «Химик» он сыграл 49 матчей и заработал 36 очков.

20-летний Трикозов дебютировал в КХЛ в сезоне-2022/2023, сыграв в общей сложности за два минувших сезона три матча в составе «Авангарда» и не набрав баллов.

Ухмылов пока не дебютировал в КХЛ, в МХЛ он в текущем сезоне набрал три очка за 18 игр. В ВХЛ за «Омские Крылья» в предыдущем чемпионате Владислав набрал 21 очко в 71 матче.