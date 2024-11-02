Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Салават Юлаев — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» обменял права на Матвея Заседу в «Авангард»

«Спартак» обменял права на Матвея Заседу в «Авангард»
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный клуб «Спартак» обменял права на нападающего Матвея Заседу в «Авангард». В результате обмена у омичей есть спортивные права на форварда Глеба Трикозова и защитника Владислава Ухмылова. Об этом сообщила пресс-служба омского клуба.

25-летний Заседа провёл в «Спартаке» три сезона. В текущем чемпионате он не выходил на лёд в составе московской команды. Ранее он также играл в «Амуре», один сезон провёл в «Авангарде». 7 декабря 2023 года Матвей последний раз выходил на лёд в КХЛ, в ВХЛ за «Химик» он сыграл 49 матчей и заработал 36 очков.

20-летний Трикозов дебютировал в КХЛ в сезоне-2022/2023, сыграв в общей сложности за два минувших сезона три матча в составе «Авангарда» и не набрав баллов.

Ухмылов пока не дебютировал в КХЛ, в МХЛ он в текущем сезоне набрал три очка за 18 игр. В ВХЛ за «Омские Крылья» в предыдущем чемпионате Владислав набрал 21 очко в 71 матче.

Материалы по теме
«Авангарду» нужно принять очевидное решение. Иначе топ-клуб КХЛ потеряет сезон
«Авангарду» нужно принять очевидное решение. Иначе топ-клуб КХЛ потеряет сезон
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android