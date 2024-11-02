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«Торонто» отправил защитника в АХЛ для набора формы после травмы

«Торонто» отправил защитника в АХЛ для набора формы после травмы
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Канадский клуб «Торонто Мэйпл Лифс» отправил защитника Яна Хаканпяя в АХЛ, чтобы он набрал форму. Об этом сообщает The Score.

Помимо него, в АХЛ отправился и Коннор Дьюар. Оба игрока были ранее травмированы, поэтому не смогли быстро освоиться в НХЛ.

32-летний Хаканпяя не играл с 16 марта 2024 года, пока ещё был в составе «Далласа». Летом он перенёс операцию на колене. В минувшем сезоне он сыграл в 64 матчах и заработал в них 12 очков. Он забросил две шайбы и сделал 10 голевых передач.

Сейчас «Торонто» находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, заработав 13 очков в 11 матчах.

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