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Нападающий «Ванкувера» вернулся к тренировкам после хирургического лечения рака

Нападающий «Ванкувера» вернулся к тренировкам после хирургического лечения рака
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Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Дакота Джошуа вернулся к тренировкам после перенесённой операции в связи с раком яичек.

«Я чувствую себя хорошо. Я чувствую себя лучше с каждым днём. Очевидно, что это был тяжёлый путь, чтобы вернуться в строй, но всё идёт хорошо, и я просто счастлив вернуться туда и заниматься этим с ребятами», — приводит слова Джошуа официальный сайт НХЛ.

28-летний хоккеист сейчас приводит себя в игровую форму. В июне Джошуа подписал четырёхлетний контракт с «Ванкувером» с общей суммой $ 13 млн.

Сейчас «Кэнакс» находятся на девятой строчке турнирной таблицы Западной конференции НХЛ. Команда набрала 11 очков за девять игр.

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