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Капризов — один из основных претендентов на борьбу за «Харт Трофи» в НХЛ — THN

Капризов — один из основных претендентов на борьбу за «Харт Трофи» в НХЛ — THN
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По мнению издания The Hockey News, российский хоккеист Кирилл Капризов, игрок «Миннесоты», может стать одним из главных претендентов на «Харт Трофи» в сезоне-2024/2025.

«Поскольку НХЛ назвала Капризова третьей звездой октября, он действительно должен получить больше внимания как кандидат на «Харт Трофи» как самый ценный игрок НХЛ», — написано в статье.

В материале также отметили, что часто претенденты на «Харт Трофи» — это игроки команд, которые постоянно выходят в плей-офф, однако Капризов сможет побороться за награду, несмотря на то что «Миннесота» не может гарантировать выход в плей-офф НХЛ. В 2024 году «Харт Трофи» забрал Натан Маккиннон.

Отметим, что Капризов набрал 21 очко в 10 матчах текущего сезона. Он сделал 14 голевых передач и забросил семь шайб. Он смог установить два рекорда для своего клуба на старте сезона.

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