Источник: КХЛ — третья лига Европы по посещаемости в сентябре и октябре

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) стала третьей по посещаемости в Европе за первые два месяца сезона-2024/2025. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Средняя посещаемость КХЛ в сентябре и октябре — 6871 зритель. Лига опережает по этому показателю Шведскую хоккейную лигу (6427), чемпионаты Чехии (5577) и Финляндии (4407).

Два первых места заняли чемпионат Германии, его посещаемость — 7226 зрителей, и чемпионат Швейцарии, среднее количество его болельщиков — 7168.

При этом в КХЛ играют больше всего клубов в сравнении с лигами из этого рейтинга. В чемпионате Финляндии задействовано 16 клубов, во всех остальных по 14.