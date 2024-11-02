Форвард «Локомотива» Никулин рассказал, сможет ли он прожить на 30 тыс. рублей в месяц

Нападающий «Локомотива» Степан Никулин объяснил, в каком случае смог бы жить на 30 тыс. рублей в месяц.

– Вратарь «Зенита» Латышонок сказал, что мог бы прожить на 30 тыс. рублей, если бы жил на базе. Ты бы смог уложиться в такую сумму?

– Можно и в меньшую сумму уложиться, если тебя на базе кормят и ты живёшь там же. На бензин только тратишься, чтобы до арены доехать, и всё. В таком случае не тяжело прожить на 30 тысяч в месяц, — приводит слова Никулина Metaratings.

Напомним, 23-летний Никулин дебютировал в КХЛ в сезоне-2021/2022 в составе ярославской команды. Текущий сезон для него четвёртый в КХЛ, сейчас на его счету 11 очков в 21 матче.