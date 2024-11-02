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«В НХЛ на рекорде Шипачёва построили бы сезон». Кожевников — об упущении КХЛ

«В НХЛ на рекорде Шипачёва построили бы сезон». Кожевников — об упущении КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что КХЛ могла бы монетизировать рекорд нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва.

«В НХЛ на таком бомбардирском рекорде лиги построили бы весь сезон, как это, кстати, мы видим в случае с гонкой Овечкина за Гретцки. Гонку Шипачёва за Мозякиным и за тысячей очков раскручивала бы пресса, этих игроков «надули» бы до уровня лучших хоккеистов мира, одних только свитеров продали бы на половину клубного бюджета. А у нас, смотрю, тишина. Лига молчит, эксперты-критики обсуждают разве что игру Вадима на чистом льду. Удивительно!» — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, 37-летний Шипачёв побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков КХЛ (928). Сейчас на счету форварда минского «Динамо» 929 баллов.

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