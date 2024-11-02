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Салават Юлаев — СКА. Прямая трансляция
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Салават Юлаев — СКА, результат матча 2 ноября 2024, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

«Салават Юлаев» обыграл СКА в домашнем матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Салават» одержал победу со счётом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Сучков (Ян) – 09:51 (5x4)     1:1 Бардаков (Кузьмин, Фальковский) – 22:14 (5x5)     2:1 Ливо (Ефремов, Комаров) – 25:08 (5x5)     3:1 Пименов (Ливо, Алалыкин) – 39:00 (5x5)     3:2 Григоренко (Деанджело, Глотов) – 52:02 (6x4)     4:2 Ремпал – 57:55 (en)    

В составе «Салавата» заброшенными шайбами отметились Егор Сучков, Джош Ливо, Артём Пименов и Шелдон Ремпал. За СКА забили Захар Бардаков и Михаил Григоренко.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 31 очко за 23 матча. «Салават Юлаев» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 24 очка после 19 игр.

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