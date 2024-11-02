«Салават Юлаев» обыграл СКА в домашнем матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались уфимский «Салават Юлаев» и петербургский СКА. Команды играли на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе. «Салават» одержал победу со счётом 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).

В составе «Салавата» заброшенными шайбами отметились Егор Сучков, Джош Ливо, Артём Пименов и Шелдон Ремпал. За СКА забили Захар Бардаков и Михаил Григоренко.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 31 очко за 23 матча. «Салават Юлаев» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 24 очка после 19 игр.