Кузнецов получил 2+10 за оскорбление судей и неспортивное поведение в матче с «Салаватом»
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов получил малый двухминутный штраф за оскорбление судей и неспортивное поведение, также он наказан дисциплинарным штрафом на 10 минут в матче с «Салаватом Юлаевым». Встреча проходит в эти минуты, СКА проигрывает со счётом 2:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Сучков (Ян) – 09:51 (5x4) 1:1 Бардаков (Кузьмин, Фальковский) – 22:14 (5x5) 2:1 Ливо (Ефремов, Комаров) – 25:08 (5x5) 3:1 Пименов (Ливо, Алалыкин) – 39:00 (5x5) 3:2 Григоренко (Деанджело, Глотов) – 52:02 (6x4) 4:2 Ремпал – 57:55 (en)
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
В текущем сезоне Кузнецов набрал 18 очков в 18 матчах.
СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 31 очко за 23 матча. «Салават Юлаев» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 24 очка после 19 игр.
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