Кузнецов получил 2+10 за оскорбление судей и неспортивное поведение в матче с «Салаватом»

Нападающий СКА Евгений Кузнецов получил малый двухминутный штраф за оскорбление судей и неспортивное поведение, также он наказан дисциплинарным штрафом на 10 минут в матче с «Салаватом Юлаевым». Встреча проходит в эти минуты, СКА проигрывает со счётом 2:4.

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В текущем сезоне Кузнецов набрал 18 очков в 18 матчах.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 31 очко за 23 матча. «Салават Юлаев» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 24 очка после 19 игр.