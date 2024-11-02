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«Такого больше не повторится». Ротенберг — о поражении СКА от «Салавата Юлаева»

«Такого больше не повторится». Ротенберг — о поражении СКА от «Салавата Юлаева»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что после поражения от «Салавата Юлаева» (2:4) в команде был разговор с игроками.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Сучков (Ян) – 09:51 (5x4)     1:1 Бардаков (Кузьмин, Фальковский) – 22:14 (5x5)     2:1 Ливо (Ефремов, Комаров) – 25:08 (5x5)     3:1 Пименов (Ливо, Алалыкин) – 39:00 (5x5)     3:2 Григоренко (Деанджело, Глотов) – 52:02 (6x4)     4:2 Ремпал – 57:55 (en)    

«Понимали, что будет яркая игра. Обоюдоострая игра получилась. Пропущенные шайбы — наши собственные ошибки, наша дисциплина. Поговорили с ребятами, такого больше не повторится. Было бы интереснее, если бы Миша Воробьёв реализовал свой момент. Вернёмся к нашим принципам, которые приносят победы, и в следующем матче увидим совершенно другой хоккей», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Для петербуржцев это второе поражение подряд, в прошлый раз команда уступила «Локомотиву».

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