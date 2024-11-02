Ротенберг: наверное, игроки СКА почувствовали, что могут забивать каждому по восемь шайб
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, почему команда на льду пропустила несколько контратак в матче с «Салаватом Юлаевым», где уступила со счётом 2:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Сучков (Ян) – 09:51 (5x4) 1:1 Бардаков (Кузьмин, Фальковский) – 22:14 (5x5) 2:1 Ливо (Ефремов, Комаров) – 25:08 (5x5) 3:1 Пименов (Ливо, Алалыкин) – 39:00 (5x5) 3:2 Григоренко (Деанджело, Глотов) – 52:02 (6x4) 4:2 Ремпал – 57:55 (en)
— Почему пропускали контратаки?
— Командная дисциплина, переигранные смены. Заигрывались в атаке. Мы забили больше всех в лиге. Наверное, ребята почувствовали, что могут забивать каждому сопернику по восемь. Так не будет. Нужно играть на команду, всё получится, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Для СКА это второе поражение подряд после серии побед в семи матчах. «Салават» в предыдущей встрече уступил «Адмиралу».
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