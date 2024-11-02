Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг: наверное, игроки СКА почувствовали, что могут забивать каждому по восемь шайб

Ротенберг: наверное, игроки СКА почувствовали, что могут забивать каждому по восемь шайб
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, почему команда на льду пропустила несколько контратак в матче с «Салаватом Юлаевым», где уступила со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Сучков (Ян) – 09:51 (5x4)     1:1 Бардаков (Кузьмин, Фальковский) – 22:14 (5x5)     2:1 Ливо (Ефремов, Комаров) – 25:08 (5x5)     3:1 Пименов (Ливо, Алалыкин) – 39:00 (5x5)     3:2 Григоренко (Деанджело, Глотов) – 52:02 (6x4)     4:2 Ремпал – 57:55 (en)    

— Почему пропускали контратаки?
— Командная дисциплина, переигранные смены. Заигрывались в атаке. Мы забили больше всех в лиге. Наверное, ребята почувствовали, что могут забивать каждому сопернику по восемь. Так не будет. Нужно играть на команду, всё получится, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Для СКА это второе поражение подряд после серии побед в семи матчах. «Салават» в предыдущей встрече уступил «Адмиралу».

Материалы по теме
«Такого больше не повторится». Ротенберг — о поражении СКА от «Салавата Юлаева»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android