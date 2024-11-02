Ротенберг: наверное, игроки СКА почувствовали, что могут забивать каждому по восемь шайб

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, почему команда на льду пропустила несколько контратак в матче с «Салаватом Юлаевым», где уступила со счётом 2:4.

— Почему пропускали контратаки?

— Командная дисциплина, переигранные смены. Заигрывались в атаке. Мы забили больше всех в лиге. Наверное, ребята почувствовали, что могут забивать каждому сопернику по восемь. Так не будет. Нужно играть на команду, всё получится, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Для СКА это второе поражение подряд после серии побед в семи матчах. «Салават» в предыдущей встрече уступил «Адмиралу».