Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг рассказал, чего не хватило СКА для победы в матче с «Салаватом»

Ротенберг рассказал, чего не хватило СКА для победы в матче с «Салаватом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил уровень игры команды в матче с «Салаватом Юлаевым». Петербуржцы уступили уфимцам со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Сучков (Ян) – 09:51 (5x4)     1:1 Бардаков (Кузьмин, Фальковский) – 22:14 (5x5)     2:1 Ливо (Ефремов, Комаров) – 25:08 (5x5)     3:1 Пименов (Ливо, Алалыкин) – 39:00 (5x5)     3:2 Григоренко (Деанджело, Глотов) – 52:02 (6x4)     4:2 Ремпал – 57:55 (en)    

— Будут ли разговоры об удалениях с Кузнецовым и Деанджело?
— Я со всеми разговариваю, у нас хорошая коммуникация с каждым игроком. Уже это обсудили. Побеждает дисциплина, сегодня нам не хватило дисциплины.

— Не слишком ли просто сыграл СКА?
— Согласен с вами. Будем тренироваться. Играем настолько хорошо, насколько позволяет соперник, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 31 очко за 23 матча. «Салават Юлаев» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 24 очка после 19 игр.

Материалы по теме
Видео
Кузнецов получил 2+10 за оскорбление судей и неспортивное поведение в матче с «Салаватом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android