Ротенберг рассказал, чего не хватило СКА для победы в матче с «Салаватом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил уровень игры команды в матче с «Салаватом Юлаевым». Петербуржцы уступили уфимцам со счётом 2:4.

— Будут ли разговоры об удалениях с Кузнецовым и Деанджело?

— Я со всеми разговариваю, у нас хорошая коммуникация с каждым игроком. Уже это обсудили. Побеждает дисциплина, сегодня нам не хватило дисциплины.

— Не слишком ли просто сыграл СКА?

— Согласен с вами. Будем тренироваться. Играем настолько хорошо, насколько позволяет соперник, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 31 очко за 23 матча. «Салават Юлаев» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 24 очка после 19 игр.