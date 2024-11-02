Ротенберг: за любую провокацию надо наказывать голами. Меньше слов — больше дела

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как должны были действовать игроки, которые получали удаление в проигранном матче с «Салаватом Юлаевым» (2:4).

«Нужно убрать удаления. Ни один игрок в мире из штрафного бокса себя не проявил, лучше быть на льду. Меньше слов — больше дела. За любую провокацию надо наказывать голами. Даже если провокации нет. Лучше забить голы и порадовать болельщиков», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 31 очко за 23 матча. «Салават Юлаев» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 24 очка после 19 игр.