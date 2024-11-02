Ротенберг: с «Салаватом» игры как с «Локомотивом», только нужно добавить скорость

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сравнил игры петербуржцев с «Салаватом Юлаевым» и с «Локомотивом». 2 ноября команда под руководством Ротенберга уступила уфимцам со счётом 2:4.

— Не хотели ли выпустить Плешкова вместо Заврагина, ведь тренер вратарей «Салавата» хорошо знает его слабые стороны?

— А у него нет слабых сторон. Может, и были, но для этого у нас тоже есть тренерский штаб. Вечный вопрос — кто дал бросить. К Егору нет вопросов, сегодня для него было боевое крещение. Он попал в мясорубку против сильнейших игроков. Многие ребята играли в НХЛ. Очень высокие скорости были. «Локомотив» очень здорово играет в обороне, нужно выигрывать единоборства, быть заряженным в каждой смене. С Уфой так же, только нужно добавить скорость. С ними надо показывать другие скорости, важная игра для развития нашего коллектива, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.