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Ротенберг: с «Салаватом» игры как с «Локомотивом», только нужно добавить скорость

Ротенберг: с «Салаватом» игры как с «Локомотивом», только нужно добавить скорость
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг сравнил игры петербуржцев с «Салаватом Юлаевым» и с «Локомотивом». 2 ноября команда под руководством Ротенберга уступила уфимцам со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Сучков (Ян) – 09:51 (5x4)     1:1 Бардаков (Кузьмин, Фальковский) – 22:14 (5x5)     2:1 Ливо (Ефремов, Комаров) – 25:08 (5x5)     3:1 Пименов (Ливо, Алалыкин) – 39:00 (5x5)     3:2 Григоренко (Деанджело, Глотов) – 52:02 (6x4)     4:2 Ремпал – 57:55 (en)    

— Не хотели ли выпустить Плешкова вместо Заврагина, ведь тренер вратарей «Салавата» хорошо знает его слабые стороны?
— А у него нет слабых сторон. Может, и были, но для этого у нас тоже есть тренерский штаб. Вечный вопрос — кто дал бросить. К Егору нет вопросов, сегодня для него было боевое крещение. Он попал в мясорубку против сильнейших игроков. Многие ребята играли в НХЛ. Очень высокие скорости были. «Локомотив» очень здорово играет в обороне, нужно выигрывать единоборства, быть заряженным в каждой смене. С Уфой так же, только нужно добавить скорость. С ними надо показывать другие скорости, важная игра для развития нашего коллектива, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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