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Ротенберг: нужно, чтобы каждый гражданин России знал наших игроков. Так было в СССР

Ротенберг: нужно, чтобы каждый гражданин России знал наших игроков. Так было в СССР
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об участии в шоу «Салавата Юлаева». 2 ноября команда из Санкт-Петербурга уступила «Салавату Юлаеву» — 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Сучков (Ян) – 09:51 (5x4)     1:1 Бардаков (Кузьмин, Фальковский) – 22:14 (5x5)     2:1 Ливо (Ефремов, Комаров) – 25:08 (5x5)     3:1 Пименов (Ливо, Алалыкин) – 39:00 (5x5)     3:2 Григоренко (Деанджело, Глотов) – 52:02 (6x4)     4:2 Ремпал – 57:55 (en)    

— Как оцените участие в разговорном шоу «Салавата»?
— Была душевная семейная беседа. Когда хоккейная семья вместе собирается на кухне. Мы делали это, чтобы популяризировать хоккей. Это наша общая с вами задача, часть нашей работы. Нужно, чтобы каждый человек в России знал о нашей лиге и игроках. Это возможно, так было в СССР. Вы смотрели сборную СССР? Когда мне было пять лет, я смотрел сборную СССР и полюбил хоккей с этого момента. Знал фамилию каждого игрока, хотя у меня не хоккейная семья. Нужно, чтобы каждый гражданин РФ знал наших игроков, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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