Ротенберг: нужно, чтобы каждый гражданин России знал наших игроков. Так было в СССР

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об участии в шоу «Салавата Юлаева». 2 ноября команда из Санкт-Петербурга уступила «Салавату Юлаеву» — 2:4.

— Как оцените участие в разговорном шоу «Салавата»?

— Была душевная семейная беседа. Когда хоккейная семья вместе собирается на кухне. Мы делали это, чтобы популяризировать хоккей. Это наша общая с вами задача, часть нашей работы. Нужно, чтобы каждый человек в России знал о нашей лиге и игроках. Это возможно, так было в СССР. Вы смотрели сборную СССР? Когда мне было пять лет, я смотрел сборную СССР и полюбил хоккей с этого момента. Знал фамилию каждого игрока, хотя у меня не хоккейная семья. Нужно, чтобы каждый гражданин РФ знал наших игроков, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.