Главный тренер «Салавата» Козлов оценил победный матч со СКА

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о работе команды во время матча со СКА. 2 ноября уфимцы обыграли СКА со счётом 4:2.

«Команда провела хороший матч, с первой до последней минуты работала, играла против хорошо организованной команды, лидера Западной конференции. Самонов подчищал в нужный момент, выстояли. Ребята отдали всё, что могли, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 31 очко за 23 матча. «Салават Юлаев» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 24 очка после 19 игр.