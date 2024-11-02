«Хороший урок для него». Ротенберг объяснил удаления Кузнецова в матче с «Салаватом»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о дисциплинарном штрафе, которой наложили на Евгения Кузнецова во время матча с «Салаватом Юлаевым». 2 ноября петербуржцы уступили уфимцам со счётом 2:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Сучков (Ян) – 09:51 (5x4) 1:1 Бардаков (Кузьмин, Фальковский) – 22:14 (5x5) 2:1 Ливо (Ефремов, Комаров) – 25:08 (5x5) 3:1 Пименов (Ливо, Алалыкин) – 39:00 (5x5) 3:2 Григоренко (Деанджело, Глотов) – 52:02 (6x4) 4:2 Ремпал – 57:55 (en)
— С чем связываете неудачный матч Кузнецова?
— Контроль эмоций. Он жил в другой стране 12 лет, не был здесь. Тогда в Уфе были Сапрыкин, Козлов. Для Кузи каждый день что-то новое. Это хороший урок для него. Он понимает, как может улучшить и игру, и дисциплину. Это был последний раз, когда он неоправданно удаляется, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Напомним, Кузнецов заработал 2+10 во время третьего периода в матче с уфимской командой. Малый штраф был наложен за неспортивное поведение и оскорбление судей.
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