«Хороший урок для него». Ротенберг объяснил удаления Кузнецова в матче с «Салаватом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о дисциплинарном штрафе, которой наложили на Евгения Кузнецова во время матча с «Салаватом Юлаевым». 2 ноября петербуржцы уступили уфимцам со счётом 2:4.

— С чем связываете неудачный матч Кузнецова?

— Контроль эмоций. Он жил в другой стране 12 лет, не был здесь. Тогда в Уфе были Сапрыкин, Козлов. Для Кузи каждый день что-то новое. Это хороший урок для него. Он понимает, как может улучшить и игру, и дисциплину. Это был последний раз, когда он неоправданно удаляется, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, Кузнецов заработал 2+10 во время третьего периода в матче с уфимской командой. Малый штраф был наложен за неспортивное поведение и оскорбление судей.