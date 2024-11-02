«Лучше раздражителя не найти». Главный тренер «Салавата» Козлов — о матчах со СКА

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал настрой команды в победном матче со СКА (4:2).

— Можно ли сказать, что против СКА принципиально другой настрой?

— Лучше раздражителя не найти. И сама команда, и игроки, и тренерский штаб. В таких играх видно, насколько хороша команда, которая побеждает. Это та команда, с которой можно сравнить свой уровень.

— Какой ключевой фактор топ-клуба?

— Стабильность. Топовая команда играет стабильно весь сезон, идёт подготовка к плей-офф. Мы стараемся прийти к этому уровню. Может, иногда не будет получаться физически, но мы хотим стабильности в принятии правильных решений, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.