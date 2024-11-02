Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Лучше раздражителя не найти». Главный тренер «Салавата» Козлов — о матчах со СКА

«Лучше раздражителя не найти». Главный тренер «Салавата» Козлов — о матчах со СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал настрой команды в победном матче со СКА (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Сучков (Ян) – 09:51 (5x4)     1:1 Бардаков (Кузьмин, Фальковский) – 22:14 (5x5)     2:1 Ливо (Ефремов, Комаров) – 25:08 (5x5)     3:1 Пименов (Ливо, Алалыкин) – 39:00 (5x5)     3:2 Григоренко (Деанджело, Глотов) – 52:02 (6x4)     4:2 Ремпал – 57:55 (en)    

— Можно ли сказать, что против СКА принципиально другой настрой?
— Лучше раздражителя не найти. И сама команда, и игроки, и тренерский штаб. В таких играх видно, насколько хороша команда, которая побеждает. Это та команда, с которой можно сравнить свой уровень.

— Какой ключевой фактор топ-клуба?
— Стабильность. Топовая команда играет стабильно весь сезон, идёт подготовка к плей-офф. Мы стараемся прийти к этому уровню. Может, иногда не будет получаться физически, но мы хотим стабильности в принятии правильных решений, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
Главный тренер «Салавата» Козлов оценил победный матч со СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android