«Лучше раздражителя не найти». Главный тренер «Салавата» Козлов — о матчах со СКА
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал настрой команды в победном матче со СКА (4:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Сучков (Ян) – 09:51 (5x4) 1:1 Бардаков (Кузьмин, Фальковский) – 22:14 (5x5) 2:1 Ливо (Ефремов, Комаров) – 25:08 (5x5) 3:1 Пименов (Ливо, Алалыкин) – 39:00 (5x5) 3:2 Григоренко (Деанджело, Глотов) – 52:02 (6x4) 4:2 Ремпал – 57:55 (en)
— Можно ли сказать, что против СКА принципиально другой настрой?
— Лучше раздражителя не найти. И сама команда, и игроки, и тренерский штаб. В таких играх видно, насколько хороша команда, которая побеждает. Это та команда, с которой можно сравнить свой уровень.
— Какой ключевой фактор топ-клуба?
— Стабильность. Топовая команда играет стабильно весь сезон, идёт подготовка к плей-офф. Мы стараемся прийти к этому уровню. Может, иногда не будет получаться физически, но мы хотим стабильности в принятии правильных решений, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
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