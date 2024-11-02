Козлов рассказал, за счёт чего «Салават» смог обыграть СКА

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе уфимцев над СКА (4:2).

«Мы выиграли хороший бой, хорошую битву. Выиграли за счёт того, что были все вместе, ребята бились друг за друга», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Прошлый матч «Салават» проиграл «Адмиралу» со счётом 2:4. Для СКА проигрыш уфимской команде стал вторым подряд.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 31 очко за 23 матча. «Салават Юлаев» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 24 очка после 19 игр.