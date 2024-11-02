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Козлов рассказал, за счёт чего «Салават» смог обыграть СКА

Козлов рассказал, за счёт чего «Салават» смог обыграть СКА
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе уфимцев над СКА (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Сучков (Ян) – 09:51 (5x4)     1:1 Бардаков (Кузьмин, Фальковский) – 22:14 (5x5)     2:1 Ливо (Ефремов, Комаров) – 25:08 (5x5)     3:1 Пименов (Ливо, Алалыкин) – 39:00 (5x5)     3:2 Григоренко (Деанджело, Глотов) – 52:02 (6x4)     4:2 Ремпал – 57:55 (en)    

«Мы выиграли хороший бой, хорошую битву. Выиграли за счёт того, что были все вместе, ребята бились друг за друга», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Прошлый матч «Салават» проиграл «Адмиралу» со счётом 2:4. Для СКА проигрыш уфимской команде стал вторым подряд.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 31 очко за 23 матча. «Салават Юлаев» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 24 очка после 19 игр.

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