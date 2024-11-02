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Сочи — Спартак, результат матча 2 ноября 2024, счет 0:4, КХЛ 2024-2025

«Спартак» продлил серию поражений «Сочи», одержав сухую победу в матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский «Спартак» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Спартак» одержал победу со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

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02 ноября 2024, суббота. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Спартак
Москва
0:1 Миронов (Голдобин, Локтионов) – 13:28 (5x4)     0:2 Галимов (Усманов, Биттен) – 34:26 (5x5)     0:3 Бычков (Порядин) – 35:02 (5x5)     0:4 Пашин – 49:53 (5x5)    

В составе «Спартака» заброшенными шайбами отметились Андрей Миронов, Ансель Галимов, Роман Бычков и Александр Пашин.

«Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 20 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, заработав 29 очков после 21 игры.

Для сочинской команды это третье поражение подряд, московский «Спартак» выиграл и прошлую встречу с «Витязем» (4:3 ОТ).

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