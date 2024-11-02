«Флорида» второй раз подряд обыграла «Даллас» в матче НХЛ, прошедшем в Финляндии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Флорида Пантерз» и «Даллас Старз». Команды играли на стадионе «Нокиа-Арена» в Тампере (Финляндия). «Флорида» одержала победу со счётом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Евгений Дадонов и Мэтт Дюшейн. За «Флориду» забили Эван Родригес, Мэттью Ткачук, Эй Джей Грир и Сэм Райнхарт.

«Даллас» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 14 очков за 11 матчей. «Флорида» располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 19 очков после 13 игр.