«Флорида» второй раз подряд обыграла «Даллас» в матче НХЛ, прошедшем в Финляндии
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Флорида Пантерз» и «Даллас Старз». Команды играли на стадионе «Нокиа-Арена» в Тампере (Финляндия). «Флорида» одержала победу со счётом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).
НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Родригес (Миккола, Райнхарт) – 14:45 2:0 Ткачук (Балинскис, Барков) – 28:47 (pp) 2:1 Дадонов (Джонстон, Дюшейн) – 31:22 (pp) 2:2 Дюшейн (Хейсканен, Харли) – 31:56 3:2 Грир (Носек) – 42:32 4:2 Райнхарт (Луостаринен) – 59:00
В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Евгений Дадонов и Мэтт Дюшейн. За «Флориду» забили Эван Родригес, Мэттью Ткачук, Эй Джей Грир и Сэм Райнхарт.
«Даллас» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 14 очков за 11 матчей. «Флорида» располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 19 очков после 13 игр.
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