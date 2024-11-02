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Флорида Пантерз — Даллас Старз, результат матча 2 ноября 2024, счет 4:2, НХЛ 2024-2025

«Флорида» второй раз подряд обыграла «Даллас» в матче НХЛ, прошедшем в Финляндии
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Флорида Пантерз» и «Даллас Старз». Команды играли на стадионе «Нокиа-Арена» в Тампере (Финляндия). «Флорида» одержала победу со счётом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Даллас Старз
Даллас
1:0 Родригес (Миккола, Райнхарт) – 14:45     2:0 Ткачук (Балинскис, Барков) – 28:47 (pp)     2:1 Дадонов (Джонстон, Дюшейн) – 31:22 (pp)     2:2 Дюшейн (Хейсканен, Харли) – 31:56     3:2 Грир (Носек) – 42:32     4:2 Райнхарт (Луостаринен) – 59:00    

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Евгений Дадонов и Мэтт Дюшейн. За «Флориду» забили Эван Родригес, Мэттью Ткачук, Эй Джей Грир и Сэм Райнхарт.

«Даллас» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 14 очков за 11 матчей. «Флорида» располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 19 очков после 13 игр.

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