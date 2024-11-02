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Вратарь Иван Федотов был срочно вызван на матч «Филадельфия» — «Бостон»

Вратарь Иван Федотов был срочно вызван на матч «Филадельфия» — «Бостон»
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Российский голкипер Иван Федотов в срочном порядке был вызван на игру «Филадельфии Флайерз» с «Бостон Брюинз», потому что Самуэль Эрссон досрочно завершил матч в первом периоде. Вместо него в воротах сыграет Алексей Колосов. Матч проходит в эти минуты в Филадельфии. «Бостон» выигрывает со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пойтрас (Гики) – 13:28     0:2 Бразо (Маршан, Линдхольм) – 31:23     0:3 Маршан (Пастрняк) – 56:21    

Иван Федотов останется запасным вратарём. Отметим, что пока неизвестна причина досрочного завершения Эрссоном матча с «Бостоном».

В конце октября вратарь Колосов дебютировал в НХЛ, став первым голкипером из Беларуси, сыгравшим в НХЛ. Ранее он был вызван из АХЛ.

«Филадельфия» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала девять очков за 12 матчей.

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