Вратарь Иван Федотов был срочно вызван на матч «Филадельфия» — «Бостон»

Российский голкипер Иван Федотов в срочном порядке был вызван на игру «Филадельфии Флайерз» с «Бостон Брюинз», потому что Самуэль Эрссон досрочно завершил матч в первом периоде. Вместо него в воротах сыграет Алексей Колосов. Матч проходит в эти минуты в Филадельфии. «Бостон» выигрывает со счётом 2:0.

Иван Федотов останется запасным вратарём. Отметим, что пока неизвестна причина досрочного завершения Эрссоном матча с «Бостоном».

В конце октября вратарь Колосов дебютировал в НХЛ, став первым голкипером из Беларуси, сыгравшим в НХЛ. Ранее он был вызван из АХЛ.

«Филадельфия» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала девять очков за 12 матчей.