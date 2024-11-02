Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Филадельфия Флайерз — Бостон Брюинз, результат матча 2 ноября 2024, счет 0:3, НХЛ 2024-2025

«Бостон» всухую обыграл «Филадельфию», прервав серию поражений в матчах НХЛ
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Бостон Брюинз». Команды играли на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. «Бостон» одержал победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

НХЛ — регулярный чемпионат
02 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
0 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пойтрас (Гики) – 13:28     0:2 Бразо (Маршан, Линдхольм) – 31:23     0:3 Маршан (Пастрняк) – 56:21    

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Мэттью Пойтрас, Джастин Бразо и Брэд Маршан. Россиянин Никита Задоров не набрал в этом матче очков, всего в 12 проведённых играх он заработал три балла, сделав голевые передачи.

«Филадельфия» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала девять очков за 12 матчей. «Бостон» располагается там же на девятой строчке, заработав 11 очков после 12 игр.

Материалы по теме
Тейтум вышел на первое место в истории «Бостона» по одному из показателей, обойдя Пирса
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android