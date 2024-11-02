«Бостон» всухую обыграл «Филадельфию», прервав серию поражений в матчах НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Филадельфия Флайерз» и «Бостон Брюинз». Команды играли на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии. «Бостон» одержал победу со счётом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

В составе «Бостона» заброшенными шайбами отметились Мэттью Пойтрас, Джастин Бразо и Брэд Маршан. Россиянин Никита Задоров не набрал в этом матче очков, всего в 12 проведённых играх он заработал три балла, сделав голевые передачи.

«Филадельфия» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. Команда набрала девять очков за 12 матчей. «Бостон» располагается там же на девятой строчке, заработав 11 очков после 12 игр.