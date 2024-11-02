Александр Овечкин сыграет в одном звене с Протасом и Строумом в матче с «Коламбусом»

Стало известно, как будут выстроены звенья нападающих в матче Национальной хоккейной лиги «Вашингтона» с «Коламбусом». Овечкин сыграет на позиции левого нападающего с Алексеем Протасом и Диланом Строумом. Об этом сообщила журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер. Матч начнётся в 00:00 мск.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться со звеньями форвардов «Вашингтона».
Александр Овечкин — Дилан Строум — Алексей Протас
Коннор Макмайкл — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон
Эндрю Манджапане — Хендрикс Лапьер — Якуб Врана
В состав вернулся Лапьер, который отсутствовал на протяжении двух матчей.
В последних двух матчах столичный клуб обыгрывал соперников — «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль Канадиенс».