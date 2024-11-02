Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин сыграет в одном звене с Протасом и Строумом в матче с «Коламбусом»

Александр Овечкин сыграет в одном звене с Протасом и Строумом в матче с «Коламбусом»
Комментарии

Стало известно, как будут выстроены звенья нападающих в матче Национальной хоккейной лиги «Вашингтона» с «Коламбусом». Овечкин сыграет на позиции левого нападающего с Алексеем Протасом и Диланом Строумом. Об этом сообщила журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер. Матч начнётся в 00:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1-й период
2 : 0
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Протас (Строум, Овечкин) – 00:56     2:0 Макмайкл (Сандин) – 01:42    

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со звеньями форвардов «Вашингтона».

Александр Овечкин — Дилан Строум — Алексей Протас

Коннор Макмайкл — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон

Эндрю Манджапане — Хендрикс Лапьер — Якуб Врана

В состав вернулся Лапьер, который отсутствовал на протяжении двух матчей.

В последних двух матчах столичный клуб обыгрывал соперников — «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль Канадиенс».

Материалы по теме
«Вашингтон» — «Коламбус». Овечкин, Протас и Строум неукротимы
«Вашингтон» — «Коламбус». Овечкин, Протас и Строум неукротимы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android