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Главный тренер «Спартака» Жамнов оценил победный матч с «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Жамнов оценил победный матч с «Сочи»
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о сухой победе московской команды в матче с «Сочи» (4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Спартак
Москва
0:1 Миронов (Голдобин, Локтионов) – 13:28 (5x4)     0:2 Галимов (Усманов, Биттен) – 34:26 (5x5)     0:3 Бычков (Порядин) – 35:02 (5x5)     0:4 Пашин – 49:53 (5x5)    

– Выиграли, молодцы. Рад, что довольно дисциплинированно сыграли в обороне. Готовимся к следующей игре.

– Если говорить про игру четвёртого звена, то оно сегодня заслуживает отдельного внимания – поучаствовали все трое в заброшенных шайбах.
– Молодцы, дают нам энергию. Играют довольно неплохо, делают правильные вещи, от этого, наверное, результат у них. Хотелось бы, чтобы и остальные звенья делали побольше правильных вещей, — приводит слова Жамнова пресс-служба «Сочи».

«Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 20 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, заработав 29 очков после 21 игры.

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