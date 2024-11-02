Главный тренер «Спартака» Жамнов оценил победный матч с «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о сухой победе московской команды в матче с «Сочи» (4:0).

– Выиграли, молодцы. Рад, что довольно дисциплинированно сыграли в обороне. Готовимся к следующей игре.

– Если говорить про игру четвёртого звена, то оно сегодня заслуживает отдельного внимания – поучаствовали все трое в заброшенных шайбах.

– Молодцы, дают нам энергию. Играют довольно неплохо, делают правильные вещи, от этого, наверное, результат у них. Хотелось бы, чтобы и остальные звенья делали побольше правильных вещей, — приводит слова Жамнова пресс-служба «Сочи».

«Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 16 очков за 20 матчей. «Спартак» располагается на третьей строчке в турнирной таблице, заработав 29 очков после 21 игры.