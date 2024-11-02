Главный тренер «Спартака» Жамнов оценил уровень игры Шейна Принса после травмы
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, насколько легко Шейну Принсу было провести первый матч после травмы. 2 ноября московская команда обыграла «Сочи» со счётом 4:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Спартак
Москва
0:1 Миронов (Голдобин, Локтионов) – 13:28 (5x4) 0:2 Галимов (Усманов, Биттен) – 34:26 (5x5) 0:3 Бычков (Порядин) – 35:02 (5x5) 0:4 Пашин – 49:53 (5x5)
– Сегодня первый матч Шейна Принса после достаточно длинной паузы из-за травмы. Как вы оцените его игру?
– Неплохо. Ясно, что тяжеловато. Пропустил много игр, и нужно ещё время, чтобы вкатился. Плюс здесь лёд тяжеловатый, мягкий. Было непросто. А так, молодец, — приводит слова Жамнова пресс-служба «Сочи».
Отметим, что Принс в связи с травмой выбыл из игры на месяц. Он не выходил на лёд с 5 октября, в его последнем матче «Спартак» уступил дома магнитогорскому «Металлургу» со счётом 2:5.
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