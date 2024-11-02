Главный тренер «Спартака» Жамнов оценил уровень игры Шейна Принса после травмы

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, насколько легко Шейну Принсу было провести первый матч после травмы. 2 ноября московская команда обыграла «Сочи» со счётом 4:0.

– Сегодня первый матч Шейна Принса после достаточно длинной паузы из-за травмы. Как вы оцените его игру?

– Неплохо. Ясно, что тяжеловато. Пропустил много игр, и нужно ещё время, чтобы вкатился. Плюс здесь лёд тяжеловатый, мягкий. Было непросто. А так, молодец, — приводит слова Жамнова пресс-служба «Сочи».

Отметим, что Принс в связи с травмой выбыл из игры на месяц. Он не выходил на лёд с 5 октября, в его последнем матче «Спартак» уступил дома магнитогорскому «Металлургу» со счётом 2:5.