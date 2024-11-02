«Неудачная игра для нас». Главный тренер «Сочи» — о матче со «Спартаком»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов высказался о проигранном матче со «Спартаком» (0:4).

«Неудачная игра для нас по счёту, по содержанию. Где-то моментами создавали возможности для взятия ворот, но этого было недостаточно. Пошли туда – не пустили на пятак. За ошибки, которые мы допускаем, особенно в своей зоне, такая команда, как «Спартак», будет наказывать. Мы завтра разберёмся, что к чему, и будем готовиться к повторной встрече», — приводит слова Зубова пресс-служба «Сочи».

Для южной команды это третье поражение подряд. Ранее «Сочи» уступил «Нефтехимику» и «Салавату Юлаеву». 4 ноября «Сочи» снова сыграет со «Спартаком», начало матча — в 17:00 мск.