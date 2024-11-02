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«Неудачная игра для нас». Главный тренер «Сочи» — о матче со «Спартаком»

«Неудачная игра для нас». Главный тренер «Сочи» — о матче со «Спартаком»
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов высказался о проигранном матче со «Спартаком» (0:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 ноября 2024, суббота. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Спартак
Москва
0:1 Миронов (Голдобин, Локтионов) – 13:28 (5x4)     0:2 Галимов (Усманов, Биттен) – 34:26 (5x5)     0:3 Бычков (Порядин) – 35:02 (5x5)     0:4 Пашин – 49:53 (5x5)    

«Неудачная игра для нас по счёту, по содержанию. Где-то моментами создавали возможности для взятия ворот, но этого было недостаточно. Пошли туда – не пустили на пятак. За ошибки, которые мы допускаем, особенно в своей зоне, такая команда, как «Спартак», будет наказывать. Мы завтра разберёмся, что к чему, и будем готовиться к повторной встрече», — приводит слова Зубова пресс-служба «Сочи».

Для южной команды это третье поражение подряд. Ранее «Сочи» уступил «Нефтехимику» и «Салавату Юлаеву». 4 ноября «Сочи» снова сыграет со «Спартаком», начало матча — в 17:00 мск.

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