Александр Овечкин забросил шестую шайбу в сезоне, которая стала 859-й в его карьере в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился в матче с «Коламбус Блю Джекетс». Это его 859-й гол в Национальной хоккейной лиге. Встреча проходит в эти минуты, «Вашингтон Кэпиталз» выигрывает со счётом 5:0.

Гол Александра Овечкина стал четвёртым в матче. Он отличился с передачи Дилана Строума на 15-й минуте первого периода. Ранее заброшенными шайбами отметились Алексей Протас, Коннор Макмайкл и Эндрю Манджапане. Пятый гол на счету Ника Дауда. Кроме этого, Овечкин оформил результативную передачу на первую шайбу в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, до покорения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось 35 голов.