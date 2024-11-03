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Александр Овечкин забросил шестую шайбу в сезоне, которая стала 859-й в его карьере в НХЛ

Александр Овечкин забросил шестую шайбу в сезоне, которая стала 859-й в его карьере в НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился в матче с «Коламбус Блю Джекетс». Это его 859-й гол в Национальной хоккейной лиге. Встреча проходит в эти минуты, «Вашингтон Кэпиталз» выигрывает со счётом 5:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
6 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Протас (Строум, Овечкин) – 00:56     2:0 Макмайкл (Сандин) – 01:42     3:0 Манджапане (Врана, Лапьер) – 07:28     4:0 Овечкин (Строум) – 14:34     5:0 Дауд (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 14:58     5:1 Сиверсон (Фантилли) – 20:49     6:1 Макмайкл (Уилсон, Дюбуа) – 24:51     6:2 Лабанк (Астон-Риз) – 34:36    

Гол Александра Овечкина стал четвёртым в матче. Он отличился с передачи Дилана Строума на 15-й минуте первого периода. Ранее заброшенными шайбами отметились Алексей Протас, Коннор Макмайкл и Эндрю Манджапане. Пятый гол на счету Ника Дауда. Кроме этого, Овечкин оформил результативную передачу на первую шайбу в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, до покорения рекорда Уэйна Гретцки российскому форварду осталось 35 голов.

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