Вратарь «Коламбуса» Тарасов пропустил 5 шайб за 7 бросков за период от «Вашингтона»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт 5:1 в пользу хозяев. Российский голкипер «Блю Джекетс» Даниил Тарасов пропустил пять шайб за всего семь бросков за первый период игры. Отметим, вратаря не стали менять в перерыве, он вышел на второй период.

Без учёта сегодняшнего матча на счету Тарасова в нынешнем сезоне пять матчей, в которых он отразил 88,6% бросков при коэффициенте надёжности 3,42. Он выступает в системе «Коламбуса» с сезона-2020/2021.

Материалы по теме Видео Александр Овечкин забросил шестую шайбу в сезоне, которая стала 859-й в его карьере в НХЛ

Овечкина поздравили с первым голом в сезоне: