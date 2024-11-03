Вратарь «Коламбуса» Тарасов пропустил 5 шайб за 7 бросков за период от «Вашингтона»
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
6 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Протас (Строум, Овечкин) – 00:56 2:0 Макмайкл (Сандин) – 01:42 3:0 Манджапане (Врана, Лапьер) – 07:28 4:0 Овечкин (Строум) – 14:34 5:0 Дауд (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 14:58 5:1 Сиверсон (Фантилли) – 20:49 6:1 Макмайкл (Уилсон, Дюбуа) – 24:51 6:2 Лабанк (Астон-Риз) – 34:36
На момент написания новости идёт второй период. Счёт 5:1 в пользу хозяев. Российский голкипер «Блю Джекетс» Даниил Тарасов пропустил пять шайб за всего семь бросков за первый период игры. Отметим, вратаря не стали менять в перерыве, он вышел на второй период.
Без учёта сегодняшнего матча на счету Тарасова в нынешнем сезоне пять матчей, в которых он отразил 88,6% бросков при коэффициенте надёжности 3,42. Он выступает в системе «Коламбуса» с сезона-2020/2021.
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