Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 35 шайб

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 5:1 в пользу хозяев. В составе «Вашингтона» одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин, для которого она стала 859-й в карьере в НХЛ.

Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в НХЛ теперь составляет 35 шайб.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 11 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив шесть голов и шесть результативных передач.

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