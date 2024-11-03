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Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 35 шайб

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 35 шайб
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
6 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Протас (Строум, Овечкин) – 00:56     2:0 Макмайкл (Сандин) – 01:42     3:0 Манджапане (Врана, Лапьер) – 07:28     4:0 Овечкин (Строум) – 14:34     5:0 Дауд (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 14:58     5:1 Сиверсон (Фантилли) – 20:49     6:1 Макмайкл (Уилсон, Дюбуа) – 24:51     6:2 Лабанк (Астон-Риз) – 34:36    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 5:1 в пользу хозяев. В составе «Вашингтона» одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин, для которого она стала 859-й в карьере в НХЛ.

Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в НХЛ теперь составляет 35 шайб.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 11 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив шесть голов и шесть результативных передач.

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