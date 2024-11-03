«Вашингтон» отреагировал на шестой гол Овечкина в сезоне, забитый в матче с «Коламбусом»

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» опубликовала пост по случаю гола известного российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина в матче с «Коламбус Блю Джекетс». Напомним, на момент написания новости идёт второй период встречи в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Счёт 6:1 в пользу хозяев льда.

«Величайший бомбардир всех времён решил, что хочет отличиться и сегодня», — написала пресс-служба «столичных».

Позже в соцсетях вышел ещё один пост с видео празднования Овечкина и подписью: «Да, вот это настроение».

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 35 шайб.

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