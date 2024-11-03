Овечкин повторил достижение Оутса в «Вашингтоне» 23-летней давности

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

В этой встрече российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол и сделал одну результативную передачу. Эго его третий матч подряд с несколькими набранными очками. Таким образом, Овечкин присоединился к Адаму Оутсу и стал вторым игроком «Вашингтона» в возрасте 39 лет и старше, который набрал несколько очков в трёх матчах подряд. Оутсу удалось это сделать в сезоне 2001/2002.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 11 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив шесть голов и шесть результативных передач.

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