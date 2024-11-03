«Вашингтон» впервые за 16 лет забросил пять шайб за первый период в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 6:2 в пользу хозяев. Первый период матча закончился победой «столичных» со счётом 5:0. Таким образом, это первый случай для сегодняшних хозяев льда с 2008 года, когда они забили пять голов за первый период матча.

Отметим, один из голов в этой игре забил капитан «столичных», российский нападающий Александр Овечкин. Благодаря чему он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 35 шайб.

День рождения сына Александра Овечкина Сергея: