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«Вашингтон» впервые за 16 лет забросил пять шайб за первый период в НХЛ

«Вашингтон» впервые за 16 лет забросил пять шайб за первый период в НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
6 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Протас (Строум, Овечкин) – 00:56     2:0 Макмайкл (Сандин) – 01:42     3:0 Манджапане (Врана, Лапьер) – 07:28     4:0 Овечкин (Строум) – 14:34     5:0 Дауд (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 14:58     5:1 Сиверсон (Фантилли) – 20:49     6:1 Макмайкл (Уилсон, Дюбуа) – 24:51     6:2 Лабанк (Астон-Риз) – 34:36    

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 6:2 в пользу хозяев. Первый период матча закончился победой «столичных» со счётом 5:0. Таким образом, это первый случай для сегодняшних хозяев льда с 2008 года, когда они забили пять голов за первый период матча.

Отметим, один из голов в этой игре забил капитан «столичных», российский нападающий Александр Овечкин. Благодаря чему он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 35 шайб.

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