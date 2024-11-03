Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Коламбуса» Тарасов сделал потрясающий сейв клюшкой в матче с «Вашингтоном»

Вратарь «Коламбуса» Тарасов сделал потрясающий сейв клюшкой в матче с «Вашингтоном»
Комментарии

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости начался период. Счёт 6:2 в пользу хозяев. Во втором периоде встречи российский голкипер «Блю Джекетс» Даниил Тарасов совершил выдающееся спасение клюшкой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ранее сообщалось, что Тарасов пропустил пять шайб за один период при семи бросках по воротам.

Отметим, Тарасов выступает в системе «Коламбуса» с сезона-2020/2021.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Вратарь «Коламбуса» Тарасов пропустил 5 шайб за 7 бросков за период от «Вашингтона»

Топ-5 снайперов НХЛ сезона-2023/24:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android