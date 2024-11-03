Вратарь «Коламбуса» Тарасов сделал потрясающий сейв клюшкой в матче с «Вашингтоном»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости начался период. Счёт 6:2 в пользу хозяев. Во втором периоде встречи российский голкипер «Блю Джекетс» Даниил Тарасов совершил выдающееся спасение клюшкой.

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Ранее сообщалось, что Тарасов пропустил пять шайб за один период при семи бросках по воротам.

Отметим, Тарасов выступает в системе «Коламбуса» с сезона-2020/2021.

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