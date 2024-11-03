Александр Овечкин вышел на третье место по голам в матчах с «Коламбусом»

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

В этой встрече одну из шайб забросил российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Таким образом, он свой забил свой 26-й гол в карьере в матчах с «Коламбусом» и сравнялся по этому показателю с Патриком Кейном. Больше забили только Патрик Шарп (28) и Джером Игинла (27).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 11 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив шесть голов и шесть результативных передач.