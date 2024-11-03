Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Коламбус»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

В составе победителей забивали Алексей Протас, Коннор Макмайкл (дважды), Эндрю Манджапане, Александр Овечкин и Ник Дауд и Дилан Строум. Также на счету Овечкина две результативные передачи. Защитник Александр Алексеев не отметился результативными действиями.

За «Коламбус» забивали Дэймон Сиверсон и Кевин Лабанк. Российский голкипер Даниил Тарасов сделал 15 сейвов. Нападающие Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и Кирилл Марченко не отметились результативными действиями.

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