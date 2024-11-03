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Вашингтон — Коламбус, результат матча 3 ноября 2024, счет 7:2, НХЛ 2024-2025

Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Коламбус»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Протас (Строум, Овечкин) – 00:56     2:0 Макмайкл (Сандин) – 01:42     3:0 Манджапане (Врана, Лапьер) – 07:28     4:0 Овечкин (Строум, Протас) – 14:34     5:0 Дауд (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 14:58     5:1 Сиверсон (Фантилли) – 20:49     6:1 Макмайкл (Уилсон, Дюбуа) – 24:51     6:2 Лабанк (Астон-Риз, Монахан) – 34:36     7:2 Строум (Овечкин, Рэддиш) – 58:34    

В составе победителей забивали Алексей Протас, Коннор Макмайкл (дважды), Эндрю Манджапане, Александр Овечкин и Ник Дауд и Дилан Строум. Также на счету Овечкина две результативные передачи. Защитник Александр Алексеев не отметился результативными действиями.

За «Коламбус» забивали Дэймон Сиверсон и Кевин Лабанк. Российский голкипер Даниил Тарасов сделал 15 сейвов. Нападающие Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и Кирилл Марченко не отметились результативными действиями.

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