Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Коламбус»
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Протас (Строум, Овечкин) – 00:56 2:0 Макмайкл (Сандин) – 01:42 3:0 Манджапане (Врана, Лапьер) – 07:28 4:0 Овечкин (Строум, Протас) – 14:34 5:0 Дауд (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 14:58 5:1 Сиверсон (Фантилли) – 20:49 6:1 Макмайкл (Уилсон, Дюбуа) – 24:51 6:2 Лабанк (Астон-Риз, Монахан) – 34:36 7:2 Строум (Овечкин, Рэддиш) – 58:34
В составе победителей забивали Алексей Протас, Коннор Макмайкл (дважды), Эндрю Манджапане, Александр Овечкин и Ник Дауд и Дилан Строум. Также на счету Овечкина две результативные передачи. Защитник Александр Алексеев не отметился результативными действиями.
За «Коламбус» забивали Дэймон Сиверсон и Кевин Лабанк. Российский голкипер Даниил Тарасов сделал 15 сейвов. Нападающие Дмитрий Воронков, Егор Чинахов и Кирилл Марченко не отметились результативными действиями.
Материалы по теме
Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году
Комментарии
- 3 ноября 2024
-
03:08
-
02:54
-
02:48
-
02:38
-
02:10
-
02:05
-
01:49
-
01:28
-
01:23
-
01:13
-
01:11
-
00:33
- 2 ноября 2024
-
23:57
-
23:43
-
23:31
-
23:14
-
22:38
-
22:12
-
21:44
-
21:42
-
21:13
-
21:03
-
20:55
-
20:44
-
20:35
-
20:30
-
20:24
-
20:13
-
20:07
-
20:00
-
19:28
-
19:23
-
18:46
-
18:23
-
17:58