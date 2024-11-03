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Овечкин сократил отставание от Бурка до 16 очков в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Овечкин сократил отставание от Бурка до 16 очков в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол и отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча проходила в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Протас (Строум, Овечкин) – 00:56     2:0 Макмайкл (Сандин) – 01:42     3:0 Манджапане (Врана, Лапьер) – 07:28     4:0 Овечкин (Строум, Протас) – 14:34     5:0 Дауд (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 14:58     5:1 Сиверсон (Фантилли) – 20:49     6:1 Макмайкл (Уилсон, Дюбуа) – 24:51     6:2 Лабанк (Астон-Риз, Монахан) – 34:36     7:2 Строум (Овечкин, Рэддиш) – 58:34    

Занимающий 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ россиянин набрал 1563-е очко за карьеру в лиге. Ближайшей целью для Александра продолжает оставаться легендарный защитник Рэй Бурк, в активе которого 1579 очков в 1612 матчах в НХЛ. Проведший сегодня 1436-й матч в лиге россиянин сократил отставание от Бурка до 16 очков.

Александр Овечкин Подробнее

Рекорд бомбардиров НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки с впечатляющими 2857 очками. На втором месте находится Яромир Ягр, чей актив составляет 1921 очко, а замыкает тройку лидеров Марк Мессье с 1887 очками. В пятёрку лучших также входят Горди Хоу (1850) и Рон Фрэнсис (1798). Среди действующих игроков больше очков, чем у Овечкина, только у капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который набрал 1603 очка.

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