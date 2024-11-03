Овечкин сократил отставание от Бурка до 16 очков в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол и отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча проходила в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:2.

Занимающий 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ россиянин набрал 1563-е очко за карьеру в лиге. Ближайшей целью для Александра продолжает оставаться легендарный защитник Рэй Бурк, в активе которого 1579 очков в 1612 матчах в НХЛ. Проведший сегодня 1436-й матч в лиге россиянин сократил отставание от Бурка до 16 очков.

Рекорд бомбардиров НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки с впечатляющими 2857 очками. На втором месте находится Яромир Ягр, чей актив составляет 1921 очко, а замыкает тройку лидеров Марк Мессье с 1887 очками. В пятёрку лучших также входят Горди Хоу (1850) и Рон Фрэнсис (1798). Среди действующих игроков больше очков, чем у Овечкина, только у капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, который набрал 1603 очка.

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