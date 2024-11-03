Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 35 шайб до рекорда Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 859-ю шайбу в рамках Национальной хоккейной лиги. Этот гол помог «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду обыграть «Коламбус Блю Джекетс» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 7:2.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 35 шайб.

Теперь на счету россиянина шесть голов и семь результативных передач в 10 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1436 матчах, забив 859 голов и сделав 704 результативные передачи при коэффициенте полезности «+50».

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