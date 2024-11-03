Овечкин впервые почти за пять лет завершил матч с показателем полезности «+4»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и отдал две результативные передачи в матче с «Коламбус Блю Джекетс» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 7:2.

Таки образом, по итогу матча показатель полезности Овечкина вырос до «+4». Ранее в крайний раз такое ему удавалось в матче «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4) в 2020 году. Тогда форвард оформил хет-трик. Кроме того, в сезоне-2019/2020 у Овечкина было два таких матча. В игре с «Детройт Ред Уингз» (5:2) в ноябре 2019-го на счету россиянина было 4 (3+1) очка в матче при показателе полезности «+4».

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1436 матчах, забив 859 голов и сделав 704 результативные передачи при коэффициенте полезности «+50».

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