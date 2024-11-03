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Овечкин впервые почти за пять лет завершил матч с показателем полезности «+4»

Овечкин впервые почти за пять лет завершил матч с показателем полезности «+4»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и отдал две результативные передачи в матче с «Коламбус Блю Джекетс» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершилась со счётом 7:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Протас (Строум, Овечкин) – 00:56     2:0 Макмайкл (Сандин) – 01:42     3:0 Манджапане (Врана, Лапьер) – 07:28     4:0 Овечкин (Строум, Протас) – 14:34     5:0 Дауд (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 14:58     5:1 Сиверсон (Фантилли) – 20:49     6:1 Макмайкл (Уилсон, Дюбуа) – 24:51     6:2 Лабанк (Астон-Риз, Монахан) – 34:36     7:2 Строум (Овечкин, Рэддиш) – 58:34    

Таки образом, по итогу матча показатель полезности Овечкина вырос до «+4». Ранее в крайний раз такое ему удавалось в матче «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4) в 2020 году. Тогда форвард оформил хет-трик. Кроме того, в сезоне-2019/2020 у Овечкина было два таких матча. В игре с «Детройт Ред Уингз» (5:2) в ноябре 2019-го на счету россиянина было 4 (3+1) очка в матче при показателе полезности «+4».

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Всего за карьеру в НХЛ Овечкин принял участие в 1436 матчах, забив 859 голов и сделав 704 результативные передачи при коэффициенте полезности «+50».

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