«Вашингтон» повторил клубный рекорд по количеству побед в первых 10 матчах сезона

Сегодня, 3 ноября, завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 7:2.
Таким образом, для «столичных» это восьмая победа в первых 10 матчах сезона при двух поражениях. Это повторение лучшего показателя в истории клуба, который ранее достигался лишь трижды: в сезоне-2015/2016, сезоне-2011/2012, а также в сезоне-1991/1992.
На данный момент «Вашингтон» располагается на втором месте в Восточной конференции НХЛ. На счету команды 16 очков в 10 матчах. Лидирует с 19 очками «Флорида Пантерз», однако имеет на три игры больше.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:
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