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Овечкин сравнялся с легендой НХЛ Джереми Рёником по количеству передач в истории лиги

Овечкин сравнялся с легендой НХЛ Джереми Рёником по количеству передач в истории лиги
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошёл известного американского хоккеиста, члена Зала славы НХЛ Джереми Рёника по результативным матчам в истории НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 ноября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
7 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Протас (Строум, Овечкин) – 00:56     2:0 Макмайкл (Сандин) – 01:42     3:0 Манджапане (Врана, Лапьер) – 07:28     4:0 Овечкин (Строум, Протас) – 14:34     5:0 Дауд (ван Римсдайк, Дьюхейм) – 14:58     5:1 Сиверсон (Фантилли) – 20:49     6:1 Макмайкл (Уилсон, Дюбуа) – 24:51     6:2 Лабанк (Астон-Риз, Монахан) – 34:36     7:2 Строум (Овечкин, Рэддиш) – 58:34    

В матче с «Коламбусом» Овечкин сделал две результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 704 передачи. Он вышел на 59-е место в истории НХЛ, обойдя Рёника, у которого 702 результативные передачи.

Следующей целью Овечкина является Скотт Стивенс (712).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 10 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив шесть голов и семь результативных передач.

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