Овечкин сравнялся с легендой НХЛ Джереми Рёником по количеству передач в истории лиги

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обошёл известного американского хоккеиста, члена Зала славы НХЛ Джереми Рёника по результативным матчам в истории НХЛ.

В матче с «Коламбусом» Овечкин сделал две результативные передачи. Всего за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 704 передачи. Он вышел на 59-е место в истории НХЛ, обойдя Рёника, у которого 702 результативные передачи.

Следующей целью Овечкина является Скотт Стивенс (712).

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 10 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив шесть голов и семь результативных передач.

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